Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, фінансові зв'язки Росії та Німеччини тільки збільшуються.
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Позиція Німеччини
Німеччина неодноразово заявляла, що чи не найбільше допомагає Україні. Роман Світан вважає, що позиція Німеччини має такий вигляд: "Ви стійте на місці, а ми будемо давати все, щоб ви не рухались".
На думку полковника ЗСУ у запасі, свого часу Німеччина не протидіяла окупації Росією Криму, частини Донецької та Луганської областей.
Німці проти того, щоб ми вступили до НАТО, бо є певні фінансові відносини з Росією. Вони досі є та навіть збільшуються, якщо враховувати зниження цін на деякі носії у росіян. Німці не хочуть втрачати російський ринок. Фінансові умови враховують те, що нас не приймуть до НАТО,
– сказав він.
Світан про позицію Німеччини: дивіться відео
Німеччина та Україна: останні новини
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччина не планує змінювати свою позицію. Тому Україні не варто очікувати від неї далекобійних ракет Taurus. Водночас він зауважив, що його країну не мали б критикувати через це рішення. За його словами, ФРН – другий за значущістю союзник нашої держави.
- Журналісти видання Financial Times розповіли, що Німеччина і США хочуть блокувати членство України в НАТО попри тиск інших країн-членів Альянсу. Берлін і Вашингтон вважають, що наша країна поки не готова до вступу в НАТО.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до німецького уряду з проханням не блокувати членство України в НАТО. За його словами, у такий спосіб країна "повторить помилки", які вчинила на саміті у Бухаресті.
- Кулеба також наголосив, що членство України в Альянсі – це "шлях до миру". Тому вже після долучення нашої країни до НАТО "в Європі більше не буде війн".