Прагматичный сценарий: как Украина может быстрее вступить в НАТО

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, несмотря на частичную оккупацию ее территорий Россией. Например, как Германия в 1955 году, часть которой после Второй мировой войны была фактически оккупирована СССР.

Насколько такой вариант реален, сказал 24 Каналу политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что на самом деле это идея бывшего Генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

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Настолько реалистичен немецкий сценарий

Бывший Генсек НАТО говорил об этом компромиссном варианте еще в 2023 году, однако к этой идее относятся неоднозначно. Есть критики, которые говорят, мол, сначала надо освободить все оккупированные территории, а тогда Украина должна вступить в НАТО и Альянс будет защищать все украинские территории.

Это красивая теория, но если Украине не удастся в ближайшее время освободить все оккупированные территории, то что откладывать вступление в НАТО? То мы можем и территории не освободить, потому что за нами не будет НАТО, и наоборот нас могут заставить отказаться от Альянса. Такой сценарий, к сожалению, тоже существует,

– сказал Фесенко.

По его словам, сценарий, который Расмуссен называл немецким, прагматичный. Сейчас его продвигает все больше западных политиков.

Германию приняли в НАТО, и это было таким предохранителем против агрессии, против Западной Германии и в целом способствовало тому, что страна активно развивалась экономически, потому что была защита со стороны НАТО,

– добавил политолог.

Главное в этом то, что если мы станем членом Альянса, то резко уменьшается возможность нового нападения России на Украину. Ведь когда часть наших территорий будет оккупирована, пятая статья Альянса будет распространяться на те территории, которые контролирует украинское правительство.