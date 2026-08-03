Об этом Валерий Залужный заявил в ходе дискуссии по вопросам евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве, сообщает 24 Канал.
Почему Залужный считает, что Украина не станет членом НАТО?
По словам дипломата, он много лет работал над внедрением стандартов НАТО в украинской армии, однако не верит, что Украина станет членом Альянса.
"Я очень хорошо знаю НАТО. Где-то 12 лет, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки, что вот-вот мы вступим в НАТО. Но, к сожалению, мы никогда в него не вступим!
– заявил Залужный.
Он объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, НАТО не готово к современным вызовам. Генерал отметил, что невозможно интегрироваться в организацию, которая, по его оценке, продолжает руководствоваться доктринами времен Второй мировой войны.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Кроме того, Залужный критически оценил нынешний потенциал Альянса. Он предположил, что НАТО еще долго будет меняться медленными темпами, тогда как Украина уже накопила уникальный боевой опыт.
В то же время дипломат подчеркнул, что Украине необходимо продолжать сотрудничество со странами НАТО, ведь именно они обладают критически важными технологиями, в частности в сфере противоракетной обороны и космических возможностей.
Говоря о гарантиях безопасности, Залужный заявил, что более перспективным направлением считает формирование европейского военно-безопасностного блока. Также он положительно оценил возможность присоединения Украины к Объединенным экспедиционным силам (JEF), отметив, что этот механизм может стать эффективной частью будущей системы безопасности Украины.
В то же время генерал выразил сожаление, что Украина пока не работает над вступлением в JEF.
Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что вопрос вступления Украины в Альянс пока не актуален из-за позиции таких стран, как США, Германия, Словакия и Венгрия. Основными препятствиями для членства, по словам чиновника, являются политическое влияние России и опасения части союзников по поводу эскалации конфликта.