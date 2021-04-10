Вступление Украины в НАТО запустит процесс распада России, – Овдиенко
Кремль пытается сделать все возможное для того, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. Россия боится потерять свое влияние, что будет иметь негативные последствия для политики империализма.
Источник:24 канал
Сейчас же они взялись откровенно угрожать. Об этом в своем блоге "мысли мои тихие" рассказал журналист и ведущий Артем Овдиенко.
Полный выпуск блога Начало распада России: почему на самом деле Кремль против вступления Украины в НАТО
Он пояснил, если Кремль окончательно потеряет Украину, которая станет членом НАТО – то это фактически запустит процесс распада России.
Какими будут последствия для Москвы
По словам журналиста, российские регионы, которые увидят, что Москва не способна удержать Украину под своим влиянием, осознают ее слабость и себе потребуют отделения.
Вступление Украины в НАТО запустит процесс внутреннего распада Российской Федерации и чтобы этого не допустить, Путин готов пойти в Украину новой войной,
– сказал Артем Овдиенко.
В то же время он разъяснил, что в Кремле и собственно Владимир Путин понимают последствия членства Украины в Североатлантическом альянсе, поэтому будут делать все возможное, чтобы не показать свою слабость.
"Они готовы угрожать военным вторжением в Украину и шантажировать Европу и США, чтобы не допустить вступление Украины в НАТО – потому что это будет первый гвоздь в гроб Российской Федерации", – добавил Овдиенко.
Выпуск видеоблога "Мои мысли тихие" на 24 канале: смотрите видео
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