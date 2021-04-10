Кремль намагається зробити все можливе для того, щоб не допустити вступу України до НАТО. Росія боїться втратити свій вплив, що матиме негативні наслідки для політики імперіалізму.

Наразі ж вони взялися відверто погрожувати. Про це у своєму блозі "Думки мої тихі" розповів журналіст та ведучий Артем Овдієнко.

Повний випуск блогу Початок розпаду Росії: чому насправді Кремль проти вступу України в НАТО

Він пояснив, якщо Кремль остаточно втратить Україну, яка стане членом НАТО – то це фактично запустить процес розпаду Росії.

Якими будуть наслідки для Москви

За словами журналіста, російські регіони, які побачать, що Москва не спроможна втримати Україну під своїм впливом, усвідомлять її слабкість, то ж і собі зажадають відокремлення.

Вступ України до НАТО запустить процес внутрішнього розпаду Російської Федерації і щоб цього не допустити, Путін готовий піти в Україну новою війною,

– сказав Артем Овдієнко.

Водночас він роз'яснив, що у Кремлі та власне Володимир Путін розуміють наслідки членства України в Північноатлантичному альянсі, тож робитимуть усе можливе, щоб не показати свою слабкість.

"Вони готові погрожувати воєнним вторгненням в Україну та шантажувати Європу й США, щоб не допустити вступ України до НАТО – бо це буде перший цвях в труну Російської Федерації", – додав Овдієнко.

Довідка. Через загострення ситуації на Донбасі на часі питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Через відповідні плани Росія вирішила пригрозити Україні .

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