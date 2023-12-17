Европа показала единство, – политолог о решении начать переговоры с Украиной

Во время саммита Европейского Союза 14 – 15 декабря лидеры стран приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Такое предложение поддержали все присутствовавшие. Перед голосованием премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала.

Следует отметить, как хорошо проявилось европейское лидерство, в частности некоторые политики. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, добавив, что говорится о канцлере Германии Олафе Шольце, президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, премьере Нидерландов Марке Рютте, который накануне саммита даже сказал, что готов серьезно говорить с Орбаном.

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Европа показала единство

Важна также роль председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который провел чрезвычайно большую работу. Следовательно, в ответственный день все мы увидели силу Европы.

Европа показала, что может быть единой и готова противостоять Владимиру Путину. Было очень приятно видеть такую хорошую работу, в центре которой была Украина,

– подчеркнул Николай Давидюк.

С точки зрения уровня политического сознания и культуры, европейские лидеры продемонстрировали максимум. Если дальше мы будем двигаться в таком темпе, то есть шанс надеяться, что нам удастся вступить в ЕС значительно быстрее, чем это прогнозируют сегодня.

Во время саммита Виктор Орбан ожидаемо угрожал тем, что будет блокировать решение о членстве Украины, а также о выделении помощи нашему государству. Однако ему сказали, что стоит подождать до саммита в январе 2024 года, а там лидеры ЕС сделают все возможное, чтобы Украина получила деньги.

"Венгрия не является центром ЕС. Центром является лидерство, единство и большие экономики. Венгрия точно не славится большой экономикой. Более того, это была игра не Орбана с Европейским Союзом. Это Путин руками Орбана показывал такие вещи. Поэтому очень хочется сказать "спасибо", потому что мы увидели очень мощное политическое единство", – подчеркнул Давидюк.

С Украиной начали переговоры о членстве в ЕС