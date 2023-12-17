Европа показала единство, – политолог о решении начать переговоры с Украиной
Во время саммита Европейского Союза 14 – 15 декабря лидеры стран приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Такое предложение поддержали все присутствовавшие. Перед голосованием премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала.
Следует отметить, как хорошо проявилось европейское лидерство, в частности некоторые политики. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, добавив, что говорится о канцлере Германии Олафе Шольце, президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, премьере Нидерландов Марке Рютте, который накануне саммита даже сказал, что готов серьезно говорить с Орбаном.
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Европа показала единство
Важна также роль председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который провел чрезвычайно большую работу. Следовательно, в ответственный день все мы увидели силу Европы.
Европа показала, что может быть единой и готова противостоять Владимиру Путину. Было очень приятно видеть такую хорошую работу, в центре которой была Украина,
– подчеркнул Николай Давидюк.
С точки зрения уровня политического сознания и культуры, европейские лидеры продемонстрировали максимум. Если дальше мы будем двигаться в таком темпе, то есть шанс надеяться, что нам удастся вступить в ЕС значительно быстрее, чем это прогнозируют сегодня.
Во время саммита Виктор Орбан ожидаемо угрожал тем, что будет блокировать решение о членстве Украины, а также о выделении помощи нашему государству. Однако ему сказали, что стоит подождать до саммита в январе 2024 года, а там лидеры ЕС сделают все возможное, чтобы Украина получила деньги.
"Венгрия не является центром ЕС. Центром является лидерство, единство и большие экономики. Венгрия точно не славится большой экономикой. Более того, это была игра не Орбана с Европейским Союзом. Это Путин руками Орбана показывал такие вещи. Поэтому очень хочется сказать "спасибо", потому что мы увидели очень мощное политическое единство", – подчеркнул Давидюк.
С Украиной начали переговоры о членстве в ЕС
- Евросовет поддержал начало переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Европейский Союз. В ходе голосования за это решение премьер Венгрии покинул зал голосования. Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что предложил венгерскому политику взять время на отдых и уйти выпить кофе. Это позволило остальным странам-членам принять историческое решение.
- Европейский Союз во время заседания не принял решение о выделении помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Венгрия стала единственной страной, которая не согласилась на включение помощи Украине в бюджет Евросоюза. Впрочем, к пересмотру этого вопроса должны вернуться в январе 2024 года.
- Украина уже отреагировала на голосование в ЕС. Владимир Зеленский назвал его победой не только нашей страны, но и всей Европы. Премьер Денис Шмигаль отметил, что сегодня история творится на наших глазах. Он добавил, что впереди ждет непростой путь, но в то же время, этим решением Евросоюз также высоко оценил реформы, которые за последние годы реализовала Украина.