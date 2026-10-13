ЕС разблокировал для Украины еще два переговорных кластера

Во вторник, 13 октября, Совет Европейского Союза в Люксембурге официально открыл два новых кластера в переговорах о вступлении Украины. Речь идет о кластере 2 "Внутренний рынок" и кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Таким образом, Киев открыл уже 4 из 6 кластеров. Об этом сообщил корреспондент"Европейской правды" из Люксембурга.

Что известно о решении Евросоюза?

Соответствующее решение было принято на межправительственной конференции Украина – ЕС в Люксембурге, которая состоялась сразу после заседания Совета ЕС по общим делам. В результате ЕС разблокировал для Украины кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

О завершении этого этапа официально объявил министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн. Он также подчеркнул необходимость соблюдать высокий темп дальнейших реформ для сохранения позитивной динамики евроинтеграционного трека. Представители блока призвали Киев продолжить реформы в рамках направления "Основы".

Мы поощряем Украину выполнять дальнейшие реформы прежде всего из кластера "Основы",

– подчеркнул Бирн.

Предпосылкой для этого шага стало одобрение Верховной Радой законодательных изменений образования. Это позволило урегулировать разногласия и снять вето Венгрии, которая долго блокировала утверждение результатов скрининга.

Напомним, что 14 июля 2026 Украина и ЕС согласовали открытие кластера 6 "Внешние отношения". Также отметим, что первый переговорный блок "Основы" был открыт еще 15 июня этого года.