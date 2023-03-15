Об этом в эксклюзивном комментарии для 24 Канала рассказал представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов. По его словам, в условиях жестокой войны с Россией Украина прошла значительный путь, приближающий ее к членству в ЕС.

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Ченцов отметил, что историческое решение о предоставлении статуса кандидата Украине показало, что большая семья стран Европейского Союза видят ее членом ЕС.

Это решение было не просто политическим сигналом поддержки во время жестокой войны или основывалось исключительно на морально-ценностной основе, а стало "моментом истины" для ЕС, его геополитическим выбором,

– считает представитель Украины при ЕС.

По его словам, Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером Украины с долей более 55% в торговом обороте за 2022 год. Обеспечение открытости торговли между нашим государством и ЕС и его ускоренная интеграция во внутренний рынок Евросоюза являются важными задачами сохранения украинской экономики в условиях войны и быстрого экономического восстановления в послевоенный период.

Ченцов добавил, что торможение процесса вступления Украины в ЕС через Россию означало бы содействие достижению целей агрессора. Именно поэтому общая задача ЕС и Украины — противодействие этому российскому намерению.

"Сегодня мы не просимся в ЕС, а при поддержке ЕС преодолеваем евроинтеграционную повестку дня. Членство Украины будет достижением и усилением ЕС, ведь мы являемся гарантом региональной безопасности", – подытожил посол.

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Вступление Украины в ЕС: коротко