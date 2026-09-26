Венгрия вновь препятствует вступлению Украины в ЕС: в Брюсселе назвали причину

Венгрия на данный момент остается единственной страной ЕС, которая блокирует открытие четырех переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Евросоюз. В Будапеште свою позицию объясняют проблемами, связанными с правами венгерского национального меньшинства.

Об этом Deutsche Welle сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

Почему Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС?

По словам европейского дипломата, венгерская сторона требует большего прогресса и конкретных результатов в выполнении договоренностей о правах национальных меньшинств в Украине. Речь идет, в частности, об имплементации украинского законодательства, касающегося национальных меньшинств.

В Будапеште настаивают, что именно неурегулированные вопросы, касающиеся венгерской общины, остаются основанием для блокирования открытия следующих этапов переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом собеседник подчеркнул, что такая позиция является официальной позицией венгерского правительства, а дипломаты Будапешта в Брюсселе действуют в соответствии с полученными из столицы указаниями.

Так бывает в двусторонних отношениях. Одна сторона говорит: мы делаем все, что можем. Другая – нет, вы должны делать больше. Венгры недовольны тем, как решаются проблемы их национального меньшинства, и выносят этот вопрос на самый высокий уровень в Брюсселе,

– сообщил источник.

Переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС разделен на шесть тематических кластеров, охватывающих различные сферы законодательства Евросоюза. Первые два кластера открыли в июне и июле 2026 года.

Остальные четыре кластера, по словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, уже технически готовы к открытию. В Украине также заявляли, что необходимые документы со стороны Украины и Европейской комиссии подготовлены.

В то же время для открытия следующих кластеров необходим консенсус всех 27 государств-членов ЕС. Поэтому позиция Венгрии пока не позволяет перейти к следующему этапу переговорного процесса.

Напомним, государственный секретарь Венгрии по вопросам внешней политики Анико Орбан заявила, что Будапешту и Киеву удалось урегулировать разногласия в двусторонних отношениях. По ее словам, стороны поддерживают регулярный контакт по вопросам прав венгерского меньшинства в Закарпатье, в частности в сфере образования.