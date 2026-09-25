Об этом Анита Орбан рассказала в интервью венгерскому изданию Index во время пребывания в Нью-Йорке, где проходит Генеральная Ассамблея ООН.

Что заявила Орбан?

Она отметила, что в течение недели несколько раз встречалась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Между Киевом и Будапештом велись переговоры, которые в основном оставались за пределами публичного пространства.

Должна сказать, что из-за вопроса о правах меньшинства в Закарпатье мы сейчас ежедневно поддерживаем связь с министром иностранных дел. А с заместителем премьер-министра – по телефону или в зависимости от развития событий. Чтобы не позднее октября мы увидели положительные результаты, когда на рассмотрение Рады может быть вынесен тот законопроект, который урегулирует права в сфере образования,

– заявила Орбан.

Она также сказала, что Украина и Венгрия смогли обсудить и урегулировать недоразумения, возникшие в последние дни, в частности относительно так называемой "Карпатской восьмерки". В то же время Орбан не исключила, что Венгрия в будущем может присоединиться к этому формату регионального сотрудничества.

По словам министра, страна готова участвовать в региональных и двусторонних форматах, соответствующих ее интересам, однако для этого необходимы предварительный диалог и подготовка.

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией обострились из-за ряда дипломатических недоразумений, в частности вокруг участия Будапешта в "Карпатской восьмерке" и совместных проектов в топливной сфере. Как рассказал глава венгерской общины Киева и области Тибор Томпа, значительная часть ответственности за обострение лежит на украинской стороне, в частности на Министерстве иностранных дел.

Отдельно он упомянул меморандум между MOL и "Нафтогазом" о строительстве в Венгрии хранилищ нефтепродуктов для нужд Украины. По словам Томпы, венгерское правительство не было заранее проинформировано об этой договоренности, что вызвало политический скандал в стране.

В то же время Томпа отметил, что новая венгерская власть во главе с Петером Мадяром уже сделала несколько шагов навстречу Украине, в частности в отношении помощи ЕС и переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.