Про це Аніта Орбан розповіла в інтерв'ю угорському виданню Index під час перебування в Нью-Йорку, де проходить Генеральна Асамблея ООН.

Що заявила Орбан?

Вона зазначила, що протягом тижня кілька разів зустрічалася з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Між Києвом і Будапештом відбувалися переговори, які залишалися переважно поза публічним простором.

Мушу сказати, що через питання прав меншини на Закарпатті ми зараз щодня підтримуємо зв’язок із міністром закордонних справ. А з заступником прем’єр-міністра – телефоном або залежно від розвитку подій. Щоб найпізніше в жовтні ми побачили позитивні результати, коли на розгляд Ради може бути винесено той законопроєкт, який врегулює права в галузі освіти,

– заявила Орбан.

Вона також сказала, що Україна та Угорщина змогли обговорити й врегулювати непорозуміння, які виникли останніми днями, зокрема щодо так званої "Карпатської вісімки". Водночас Орбан не виключила, що Угорщина в майбутньому може долучитися до цього формату регіональної співпраці.

За словами міністерки, країна готова брати участь у регіональних та двосторонніх форматах, які відповідають її інтересам, однак для цього необхідні попередній діалог і підготовка.

Нагадаємо, відносини між Україною та Угорщиною загострилися через низку дипломатичних непорозумінь, зокрема навколо участі Будапешта у "Карпатській вісімці" та спільних проєктів у паливній сфері. Як розповів голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа, значна частина відповідальності за загострення лежить на українській стороні, зокрема на Міністерстві закордонних справ.

Окремо він згадав меморандум між MOL та "Нафтогазом" щодо будівництва в Угорщині сховищ нафтопродуктів для потреб України. За словами Томпи, угорський уряд не був заздалегідь поінформований про домовленість, а це спричинило політичний скандал у країні.

Водночас Томпа зазначив, що нова угорська влада на чолі з Петером Мадяром уже зробила кілька кроків назустріч Україні, зокрема щодо допомоги ЄС та переговорів про вступ України до Євросоюзу.