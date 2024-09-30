В Польше сказали, почему могут блокировать вступление Украины в ЕС

Украина и Польша имеют определенные противоречия из-за исторических событий. Глава МИД Польши в очередной раз высказался об этом.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский также сослался на недавние слова президента его государства, который сказал, что не стоит связывать вопрос согласия на эксгумацию жертв волынского преступления со вступлением Украины в ЕС. В то же время другие польские политики придерживаются других мнений.

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Вопрос эксгумации все равно будет обсуждаться

В частности глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш считает, что без объяснения прошлого не может быть речи о вступлении Украины в Евросоюз.

Бартошевский отметил, что первым разделом переговоров по вступлению Украины в ЕС будет верховенство права и система правосудия.

В рамках этого, бесспорно, будет обсуждаться вопрос эксгумации. Если этот раздел не будет закрыт, Украина не продвинется в следующих разделах,

– отметил он.

По его словам, в культурной среде абсолютно очевидна возможность эксгумации тел наших граждан и их захоронения.

Он отметил, что Польша не шантажирует Украину, но она должна вести себя по европейским правилам. Он выразил мнение, что наши государства договорятся по этому поводу. Бартошевский подчеркнул, что они не хотят мести, не требуют наказания, а просто хотят достойного захоронения предков.