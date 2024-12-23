Польша будет председательствовать в Европейском Союзе в первые полгода 2025 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью на посла Украины в Польше Василия Боднара "Общественному".

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Провели переговоры с польским министром

Украина ожидает помощи Польши в евроинтеграции. По словам Боднара, Украина хочет быстрее проходить открытие переговорных глав. В то же время он отметил, что Украина не может охватить сразу все задачи за полгода. Польша согласовала совместные планы относительно председательства в ЕС.

Боднар добавил, что на прошлой неделе были переговоры с вице-премьером Ольгой Стефанишиной и польским министром по вопросам Европейского Союза. Он раскрыл некоторые детали обсуждений.

Обсудили непосредственные приоритеты, что мы хотим достичь, какие главы для нас являются приоритетными, и мы просим польских партнеров помогать нам во внутренней коммуникации в Европейском Союзе, а также непосредственно коммуницировать со столицами для того, чтобы этот процесс имел абсолютную поддержку среди большинства стран Европейского Союза,

– объяснил посол.

Кроме этого, для нашего государства важна экспертная помощь польской стороны по вступлению в ЕС, обучении специалистов, представителей органов власти.