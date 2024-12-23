Польща буде головуватиме в Європейському Союзі у перші пів року 2025 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю на посла України у Польщі Василя Боднара "Суспільному".

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Провели переговори із польським міністром

Україна очікує на допомогу Польщі в євроінтеграції. За словами Боднара, Україна хоче швидше проходити відкриття переговорних глав. Водночас він зазначив, що Україна не може охопити одразу всі завдання за пів року. Польща узгодила спільні плани щодо головування в ЄС.

Боднар додав, що минулого тижня були переговори з віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною та польським міністром з питань Європейського Союзу. Він розкрив деякі деталі обговорень.

Обговорили безпосередні пріоритети, що ми хочемо досягти, які глави для нас є пріоритетними, і ми просимо польських партнерів допомагати нам у внутрішній комунікації в Європейському Союзі, а також безпосередньо комунікувати з столицями для того, щоб цей процес мав абсолютну підтримку серед більшості країн Європейського Союзу,

– пояснив посол.

Крім цього, для нашої держави важлива експертна допомога польської сторони щодо вступу в ЄС, навчанні фахівців, представників органів влади.