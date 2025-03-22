Сийярто цинично заявил, что Венгрия против вступления Украины в ЕС из-за Закарпатья

Венгерские власти продолжают делать антиукраинские заявления и блокировать помощь Киеву. Петер Сийярто отметил, что в Украине якобы нарушаются права венгерского нацменьшинства.

Так, в соцсети "Х" глава МИД Венгрии сообщил, что обсудил со своей австрийской коллегой нарушения прав венгров на Закарпатье, передает 24 Канал.

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В чем претензия Сийярто к Киеву

Сийярто отметил, что якобы, несмотря на обещания, Украина до сих пор не восстановила права венгерского меньшинства, которые были отменены в 2015 году.

Пока это не изменится, прогресса по вступлению в ЕС быть не может, поскольку политика Киева в отношении меньшинств остается неприемлемой и явно противоречит общим европейским нормам и принципам,

– подчеркнул министр.

Обратите внимание! Президент Зеленский публично заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС замедлились из-за блокирования процесса Венгрией.

К слову, по данным СМИ, Венгрия подготовила и разослала другим странам-членам ЕС документ с претензиями к Украине относительно венгерского национального меньшинства. В нем Венгрия требует возвращения своему меньшинству "всех прав, которые она имела до 2015 года". Речь идет, частности, о свободном использовании венгерского языка в Украине и восстановлении права на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.

Также Будапешт не устраивает, что венгерская община не имеет своего делегата в Верховной Раде.