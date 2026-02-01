Когда Украина вступит в ЕС: Зеленский расставил точки над "і"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в 20-пунктном плане есть пункт о членстве Украины в ЕС. Вступление может состояться 1 января 2027 года, но это еще не точно.

Об этом президент заявил в интервью Český rozhlas.

Смотрите также Орбан считает, что ЕС стремится принять Украину в 2027-м, чтобы она получила доступ к бюджету Союза

Когда Украина может вступить в ЕС?

В 20-пунктном плане Украина отмечает, что ее вступление в ЕС желательно в 2027 году

Мы отмечаем, что нам нужна четкая дата, четкий срок,

– говорит Зеленский.

Он отметил, что предварительно, но не обязательно это 1 января 2027 года. Украина будет технически готова вступить тогда, но также есть вопрос готовности партнеров. Поэтому важно, чтобы мирное соглашение подписывали не только Украина, Россия и США, а и Европа.

Зеленский добавил, что пока не может сказать, согласится ли Брюссель на ускорение вступления Украины.

Может ли Украина вступить в ЕС в 2027 году?