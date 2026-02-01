Когда Украина вступит в ЕС: Зеленский расставил точки над "і"
- Украина планирует вступить в ЕС 1 января 2027 года, но это еще не окончательно.
- Зеленский отметил, что важно, чтобы мирное соглашение подписывали Украина, Россия, США и Европа, и готовность партнеров еще под вопросом.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в 20-пунктном плане есть пункт о членстве Украины в ЕС. Вступление может состояться 1 января 2027 года, но это еще не точно.
Об этом президент заявил в интервью Český rozhlas.
Когда Украина может вступить в ЕС?
В 20-пунктном плане Украина отмечает, что ее вступление в ЕС желательно в 2027 году
Мы отмечаем, что нам нужна четкая дата, четкий срок,
– говорит Зеленский.
Он отметил, что предварительно, но не обязательно это 1 января 2027 года. Украина будет технически готова вступить тогда, но также есть вопрос готовности партнеров. Поэтому важно, чтобы мирное соглашение подписывали не только Украина, Россия и США, а и Европа.
Зеленский добавил, что пока не может сказать, согласится ли Брюссель на ускорение вступления Украины.
Может ли Украина вступить в ЕС в 2027 году?
Украина рассматривает вступление в ЕС в 2027 году как ключевую гарантию безопасности, заявил Владимир Зеленский.
Он выразил надежду, что европейские партнеры поддержат такую позицию Киева.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз в начале 2027 года является невозможным.
Он отметил, что любая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна соответствовать Копенгагенским критериям, что обычно длится несколько лет.