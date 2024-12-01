Зеленский считает, что такое развитие событий вполне возможно. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия также за столом переговоров: Зеленский высказался, каким может быть завершение войны

Сможет ли Украина начать переговоры с ЕС в 2025 году

По словам президента Украины, за декабрь, и в следующем году Украина должна приложить максимум усилий по вступлению в ЕС. Тогда в начале 2025 года вполне реально будет открыть первые два переговорных кластера, а впоследствии – другие переговорные кластеры.

Зеленский отметил, что Украина очень бы этого хотела и поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают работу государства для вступления в Евросоюз и получения приглашения в НАТО. В то же время Антониу Кошта заверил, что Европа сделает все возможное, чтобы Украина как можно скорее стала членом ЕС.

Тот прогресс, который вы показали, впечатляет. Украинцы пишут новое руководство по тому, как внедрять глубокие реформы в условиях войны за свое выживание,

– говорит Кошта.

Президент Европейского совета добавил, что расширение Европейского Союза – это самая большая инвестиция в геополитическом плане. Кошта также отметил, что это не просто залог справедливого и длительного мира в Украине, но и безопасный мир в Европе.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что государство присоединится к ЕС до конца десятилетия, то есть до 2030 года. Она также отметила, что не во всех проблемах по вступлению виновата Украина, существует также много проблем со стороны Европейского Союза.