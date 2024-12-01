Зеленський вважає, що такий розвиток подій є цілком можливим. Про це він повідомив під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає 24 Канал.

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Чи зможе Україна розпочати переговори з ЄС у 2025 році

За словами президента України, за грудень, і в наступному році Україна має прикласти максимум зусиль щодо вступу в ЄС. Тоді на початку 2025 року цілком реально буде відкрити перші два переговорні кластери, а згодом – інші переговорні кластери.

Зеленський зазначив, що Україна дуже б цього хотіла і подякував усім партнерам, які підтримують роботу держави для вступу у Євросоюз та отримання запрошення в НАТО. Водночас Антоніу Кошта запевнив, що Європа зробить все можливе, щоб Україна якомога швидше стала членом ЄС.

Той прогрес, який ви показали, вражає. Українці пишуть нове керівництво з того, як упроваджувати глибокі реформи в умовах війни за своє виживання,

– каже Кошта.

Президент Європейської ради додав, що розширення Європейського Союзу – це найбільша інвестиція в геополітичному плані. Кошта також зазначив, що це не просто запорука справедливого та тривалого миру в Україні, а й безпечний мир в Європі.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що держава приєднається до ЄС до кінця десятиліття, тобто до 2030 року. Вона також наголосила, що не у всіх проблемах щодо вступу винна Україна, існує також багато проблем з боку Європейського Союзу.