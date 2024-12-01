Про це заявив новий голова Європейської Ради Антоніу Кошта під час брифінгу за результатами зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві, передає 24 Канал.

До теми Два переговорні кластери щодо євроінтеграції реально відрити на початку 2025 року, – Зеленський

Що сказав Кошта про вступ України в ЄС

Антоніу Кошта наголосив, що розширення Європейського Союзу – це найбільша інвестиція в геополітичному плані. Європейський політик зазначив, що це не просто запорука справедливого та тривалого миру в Україні, але це також безпечний мир в Європі.

"Це геополітичне рішення. І це означає, що, звичайно, ми можемо казати про критерії, про прийняття, ми говоримо про ці процеси, але, з усім тим, нам, як Європейському Союзу та Україні, це дає відчуття того, що всі ці речі, вони є нагальними", – сказав він.

Голова Європейської Ради також підкреслив, що члени ЄС надзвичайно вражені тим, наскільки Україна під час війни, змогла провести більшість з найважливіших реформ.

І насправді це вперше в історії Європейського Союзу, коли країна-кандидат під час війни готується до прийняття (у ЄС – 24 Канал). І ми разом працюємо над цим питанням дуже плідно, дуже близько для того, щоб забезпечити результат хороший для України, Європи, та для усіх країн-членів,

– сказав Кошта.

Він також зауважив, що Марта Кос, новопризначена комісарка з питань розширення дуже тісно та дуже багато працює з українською командою, для того, щоб підготувати та досягти рішення про прийняття нашої держави в ЄС.

Окрім того, за словами Антоніу Кошти, в наступне півріччя ЄС відкриє два нові кластери для переговорів з Україною про вступ.

Голова Європейської Ради наголосив, що в ЄС є політичне бажання допомогти Україні відповідати всім критеріям для вступу. Він також висловив впевненість, що спроможність України у досягненні результатів цього процесу можна здобути якомога швидше.