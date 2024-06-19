В НАТО обсуждают, какие обязательства дать Украине перед вступлением, – CNN

США и союзники обсуждают, какие обязательства предоставить Украине по вступлению в НАТО. Обсуждения продолжаются среди ключевых союзников.

В издании сообщают, что европейские партнеры критикуют США за то, что они не готовы пойти на решительные шаги в вопросе членства Украины. Особенно – страны, которые граничат с Россией.

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Какие у союзников мнения относительно вступления Украины в НАТО

Союзники по НАТО обсуждают, какие обязательства предоставить Украине по ее вступлению на предстоящем 75-м саммите Альянса в Вашингтоне.

Официальные лица США и Германии предложили, чтобы на саммите в июле Альянс пообещал Украине "мост" к членству в НАТО, а не "необратимый путь". В апреле генеральный секретарь Йенс Столтенберг также отметил такую возможность.

Один из чиновников США сообщил, что представители администрации Байдена не считают, что все страны НАТО поддерживают слово "необратимый". Примером является Венгрия. Некоторые члены Альянса неохотно используют это слово, поскольку Украине еще необходимо провести демократические и антикоррупционные реформы.

Большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и промедлением администрации Байдена. Другой европейский чиновник заявил, что союзники ЕС непосредственно лоббировали Белый дом, чтобы сделать путь Украины к членству как можно более четким.

Чиновник из восточноевропейской страны отметил в комментарии CNN, что США остаются "гибкими" перед официальными встречами в следующем месяце. Официальные лица отмечают, что коммюнике НАТО еще не принято и вопрос активно обсуждается.