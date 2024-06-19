У виданні повідомляють, що європейські партнери критикують США за те, що вони не готові піти на рішучі кроки у питанні членства України. Особливо – країни, які межують з Росією.

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Які в союзників думки щодо вступу України в НАТО

Союзники по НАТО обговорюють, які зобов'язання надати Україні щодо її вступу на майбутньому 75-му саміті Альянсу у Вашингтоні.

Офіційні особи США та Німеччини запропонували, щоб на саміті у липні Альянс пообіцяв Україні "міст" до членства в НАТО, а не "незворотний шлях". У квітні генеральний секретар Єнс Столтенберг також зазначив таку можливість.

Один з посадовців США повідомив, що представники адміністрації Байдена не вважають, що всі країни НАТО підтримують слово "незворотний". Прикладом є Угорщина. Деякі члени Альянсу неохоче використовують це слово, оскільки Україні ще необхідно провести демократичні та антикорупційні реформи.

Більшість країн Центральної Європи розчаровані двозначністю та зволіканням адміністрації Байдена. Інший європейський посадовець заявив, що союзники ЄС безпосередньо лобіювали Білий дім, щоб зробити шлях України до членства якомога чіткішим.

Посадовець зі східноєвропейської країни зазначив у коментарі CNN, що США залишаються "гнучкими" перед офіційними зустрічами наступного місяця. Офіційні особи зауважують, що комюніке НАТО ще не ухвалене і питання активно обговорюється.