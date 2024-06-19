Відповідну заяву зробив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні. Генсек впевнений у позитивних домовленостях щодо України.

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Рішення щодо членства України в НАТО буде до Саміту

Столтенберг під час конференції нагадав про погоджений Альянсом план щодо тренувань і допомоги Україні у безпековій галузі. Він також сподівається на оголошення нових пакетів військової підтримки.

Я впевнений, що ми також матимемо формулювання про те, що Україна стане членом Альянсу... Точні формулювання, про що саме ми домовимось, зараз обговорюються між членами НАТО, але я впевнений, що до саміту ми матимемо гарну домовленість про рішення,

– зазначив Столтенберг.

Він також переконаний, що чим сильнішою буде військова підтримка НАТО та чим надійнішими будуть довгострокові зобов'язання перед Україною, тим швидше закінчиться війна.