Продвижение по членству: топ-чиновник Альянса рассказал чего ожидать Украине от саммита НАТО

Во время саммита страны-члены НАТО не только подтвердят, что будущее Украины в НАТО, но и примут определенные решения, которые приблизят это. Кроме того, ожидается усиление военной помощи

Об этом заявил заместитель помощника Генерального секретаря по политическим вопросам НАТО Джеймс Аппатурай, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Результаты саммита НАТО

Он отметил, что сейчас союзники до сих пор ведут переговоры по формулировкам, которые вынесут в финальное коммюнике.

Вы увидите четкие формулировки, которые не просто подтвердят будущее членство Украины в НАТО, но и позволят продвинуться в этом направлении, что бы это ни было,

– сказал Аппатурай.

Он отметил, что полномасштабное нападение России не связано с желанием Украины вступить в НАТО. Аппатурай напомнил, что в 2014 году Украина имела нейтральный статус, а РФ атаковала Крым. Представитель Альянса объясняет действия России желанием захватить земли и отметил, что их нынешние аргументы о продолжении войны "не соответствуют действительности".

По его словам, Альянс также предоставит финансовые обязательства для Украины и ее Вооруженных сил. Кроме того, страны НАТО обязуются предоставлять долгосрочные тренировки для украинских военных.

Послание, которое поступит от саммита, заключается в том, что, да, существуют всевозможные политические ветры, которые веют здесь и там, в том числе во всех наших странах, и сегодня проходят выборы, как, видимо, и каждый день, но обязательства НАТО рассчитаны на долгосрочную перспективу и будут конкретными, существенными, не только политическими, но и практическими,

– сказал представитель Альянса.

К слову, Аппатурай также рассказал об увеличении гибридных атак в странах НАТО. По его словам, за большинством из диверсий стоят именно россияне. В частности, Россия активно осуществляет кибератаки против стран НАТО, политических партий и критической инфраструктуры.