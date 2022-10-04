Об этом 24 каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он отметил, что диаспора крымских татар очень активна в Турции.
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Эрдоган не предаст Украину
Рыбачук подчеркнул, что турецкий президент на каждом шагу отмечает, что Крым – это Украина. Кроме того, он не признает никаких попыток России аннексировать украинские территории. Да, Эрдоган может маневрировать в геополитических играх, но вопрос территориальной целостности нашего государства для него вовсе не дискуссионный.
Он ни разу не намекал на то, что может воспринять Крым как часть России и что он может предать крымских татар.
– заметил Рыбачук.
По его мнению, до выборов президент Турции точно не предаст Украину и не станет на сторону Владимира Путина. Кроме того, Эрдоган очень помогает нашей стране, в частности с обменами военнопленными и налаживанием экспорта зерна.
Рыбачук объяснил, может ли Эрдоган помешать вступлению Украины в НАТО: смотрите видео
Зеленский побеседовал с Эрдоганом
Владимир Зеленский в среду, 28 сентября, пообщался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Зеленский отметил, что поблагодарил Эрдогана "за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".
Также лидер Украины отметил принципиальную позицию Турции "по непризнанию незаконных псевдореферендумов, которые Россия провела на оккупированных территориях". А также поблагодарил за помощь в организации обмена военнопленных.
Мы очень ценим личную роль господина Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища украинским командирам,
– резюмировал Зеленский.
Как Турция помогает Украине: последние новости
- Реджеп Эрдоган активно выступает за проведение мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако параллельно предоставляет "Байрактары" и критикует Запад за поставки кое-где действительно старого оружия для Украины.
- Турция помогла Украине организовать обмен военнопленными из "Азовстали". Спикер президента Турции Ибрагим Калин рассказал, что представители его страны обсуждали этот вопрос с Россией более 3 месяцев.
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал, что Эрдоган – политик, успешно маневрирующий между Западом и Востоком, между Россией и США. Однако он не способен остановить войну.