Об этом 24 каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он отметил, что диаспора крымских татар очень активна в Турции.

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Эрдоган не предаст Украину

Рыбачук подчеркнул, что турецкий президент на каждом шагу отмечает, что Крым – это Украина. Кроме того, он не признает никаких попыток России аннексировать украинские территории. Да, Эрдоган может маневрировать в геополитических играх, но вопрос территориальной целостности нашего государства для него вовсе не дискуссионный.

Он ни разу не намекал на то, что может воспринять Крым как часть России и что он может предать крымских татар.

– заметил Рыбачук.

По его мнению, до выборов президент Турции точно не предаст Украину и не станет на сторону Владимира Путина. Кроме того, Эрдоган очень помогает нашей стране, в частности с обменами военнопленными и налаживанием экспорта зерна.

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Зеленский побеседовал с Эрдоганом

Владимир Зеленский в среду, 28 сентября, пообщался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Зеленский отметил, что поблагодарил Эрдогана "за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".

Также лидер Украины отметил принципиальную позицию Турции "по непризнанию незаконных псевдореферендумов, которые Россия провела на оккупированных территориях". А также поблагодарил за помощь в организации обмена военнопленных.

Мы очень ценим личную роль господина Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища украинским командирам,

– резюмировал Зеленский.

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