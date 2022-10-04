Про це 24 каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він зазначив, що діаспора кримських татар дуже активна у Туреччині.

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Ердоган не зрадить Україну

Рибачук наголосив, що турецький президент на кожному кроці наголошує, що Крим – це Україна. Крім того, він не визнає жодних спроб Росії анексувати українські території. Так, Ердоган може маневрувати у геополітичних іграх, але питання територіальної цілісності нашої держави для нього зовсім не є дискусійним.

Він жодного разу не натякав на те, що може сприйняти Крим як частину Росії й що він може якось зрадити кримських татар,

– зауважив Рибачук.

На його думку, до виборів президент Туреччини точно не зрадить Україну та не стане на бік Владіміра Путіна. Крім того, Ердоган неабияк допомагає нашій країні, зокрема з обмінами військовополоненими та налагодженням експорту зерна.

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Зеленський поговорив з Ердоганом

Володимир Зеленський у середу, 28 вересня, поспілкувався з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Зеленський зазначив, що подякував Ердогану "за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України".

Також лідер України відзначив принципову позицію Туреччини "щодо невизнання незаконних псевдореферендумів, які Росія провела на окупованих територіях". А також подякував за допомогу в організації обміну військовополонених.

Ми дуже цінуємо особисту роль пана Ердогана в організації нещодавнього обміну військовополонених і наданні прихистку українським командирам,

– резюмував Зеленський.

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