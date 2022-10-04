Про це 24 каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він зазначив, що діаспора кримських татар дуже активна у Туреччині.
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Ердоган не зрадить Україну
Рибачук наголосив, що турецький президент на кожному кроці наголошує, що Крим – це Україна. Крім того, він не визнає жодних спроб Росії анексувати українські території. Так, Ердоган може маневрувати у геополітичних іграх, але питання територіальної цілісності нашої держави для нього зовсім не є дискусійним.
Він жодного разу не натякав на те, що може сприйняти Крим як частину Росії й що він може якось зрадити кримських татар,
– зауважив Рибачук.
На його думку, до виборів президент Туреччини точно не зрадить Україну та не стане на бік Владіміра Путіна. Крім того, Ердоган неабияк допомагає нашій країні, зокрема з обмінами військовополоненими та налагодженням експорту зерна.
Рибачук пояснив, чи може Ердоган завадити вступу України в НАТО: дивіться відео
Зеленський поговорив з Ердоганом
Володимир Зеленський у середу, 28 вересня, поспілкувався з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Зеленський зазначив, що подякував Ердогану "за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України".
Також лідер України відзначив принципову позицію Туреччини "щодо невизнання незаконних псевдореферендумів, які Росія провела на окупованих територіях". А також подякував за допомогу в організації обміну військовополонених.
Ми дуже цінуємо особисту роль пана Ердогана в організації нещодавнього обміну військовополонених і наданні прихистку українським командирам,
– резюмував Зеленський.
Як Туреччина допомагає Україні: останні новини
- Реджеп Ердоган активно виступає за проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Однак паралельно надає "Байрактари" і критикує Захід за постачання подекуди дійсно старої зброї для України.
- Туреччина допомогла Україні організувати обмін військовополоненими з "Азовсталі". Речник президента Туреччини Ібрагім Калин розповів, що представники його країни обговорювали це питання з Росією понад 3 місяці.
- Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що Ердоган – політик, який успішно маневрує між Заходом та Сходом, між Росією та США. Однак він не здатен зупинити війну.