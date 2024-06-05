Решение обязательно будет принято, но несколько позже. Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала рассказал, как Украину будут принимать в НАТО.

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Схема работает уже 2 года

По словам Шейтельмана, сначала 10 – 15 стран-членов НАТО объявят, что хотят прислать Украине приглашение в Альянс. Далее канцлер Германии Олаф Шольц скажет, что такое решение не может быть принято ни при каких обстоятельствах. Соединенные Штаты будут молчать.

И в один прекрасный день президент Франции выйдет и скажет: "Мы за". Тогда на следующий день США согласятся с мнением Парижа и отправят Украине приглашение, но не скажут об этом вслух.

И тут встанет Шольц, он по-прежнему будет канцлером. Скажет: "Я всегда говорил, что Украину надо принимать в НАТО",

– сказал политтехнолог.

Реактивные системы залпового огня, танки, самолеты F-16, разрешение на нанесение ударов западным оружием по России – это все Украина получала именно в таком порядке.

По мнению Шейтельмана, в Украине такой метод дипломатии. Сначала украинское руководство пытается расшевелить ситуацию различными заявлениями. К примеру, условно "Путин будет радоваться, если Байден будет плакать" и наоборот. Соответственно Запад должен реагировать на это.

Какие разрешения Украина еще может получить

Михаил Шейтельман также вспомнил заявление президента Владимира Зеленского, который призвал США расширить территорию России, по которой разрешено вести огонь американским вооружением.

Затем советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не исключил возможности расширения разрешения для Украины в будущем и отметил, что все будет зависеть от ситуации на поле боя.

И Шольц уже сегодня сказал: "Я всегда говорил, что разрешение бить по России никоим образом не приведет к эскалации. Поэтому верю, что с НАТО сюжет будет развиваться подобным способом. Однако НАТО будет позже,

– подчеркнул Шейтельман.

Впоследствии, по его мнению, США предоставят разрешение бить вглубь российской территории. Затем страны НАТО могут прийти к согласию, чтобы сбивать ракеты на Западе Украины. Также, если наше государство еще больше взбудоражит историю "спасем электроэнергию Украины", то партнеры как-то помогут в этом вопросе.

Страны примут совместное решение. Возможно японцы отправят нам какие-то невероятные подземные генераторы, которые способны из гейзеров получать тепло. Не знаю, что будет. Но весь мир сейчас придет нам на помощь в этом вопросе,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Вступление Украины в НАТО