Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время среди стран-членов Альянса нет единого мнения по поводу вступления Украины. В то же время он подчеркнул, что именно НАТО принимает решение о приеме новых членов.

Об этом пишет Handelsblatt.

Что Рютте сказал о вступлении Украины в НАТО?

По его словам, у Украины есть перспектива вступления, однако пока страны-члены не достигли согласия по этому вопросу.

НАТО самостоятельно решает, кто может стать членом. Внутри альянса в этом вопросе царит полная ясность,

– подчеркнул генсек.

Отдельно Марк Рютте прокомментировал возможность обсуждения членства Украины в НАТО в ходе переговоров с Россией.

Чтобы спекулировать на тему таких переговоров, сначала нужны сами переговоры,

– заявил генеральный секретарь НАТО.

Напомним, Рютте считает, маловероятно, что Украина сможет восстановить контроль над всеми оккупированными Россией территориями. По его мнению, война завершится дипломатическими переговорами и заключением мирного соглашения, которое может предусматривать компромисс. В то же время только президент Владимир Зеленский и его правительство могут решать, на какие условия согласится Украина.

Генеральный секретарь НАТО сообщил, что каждую неделю общается с Зеленским и восхищается украинским президентом. Также Рютте подчеркнул важность рабочих отношений между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Даже после завершения боевых действий у России останется многочисленная армия, а США будут по-прежнему играть важную роль в обороне Европы. Кроме того, Рютте напомнил Зеленскому о незаменимости американской военной помощи для Украины, но отказался оценивать договоренности Трампа и Путина относительно импорта российского дизельного топлива.