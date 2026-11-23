Рютте заявил, что в НАТО нет единого мнения по поводу вступления Украины в Альянс
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время среди стран-членов Альянса нет единого мнения по поводу вступления Украины. В то же время он подчеркнул, что именно НАТО принимает решение о приеме новых членов.
Об этом пишет Handelsblatt.
Что Рютте сказал о вступлении Украины в НАТО?
По его словам, у Украины есть перспектива вступления, однако пока страны-члены не достигли согласия по этому вопросу.
НАТО самостоятельно решает, кто может стать членом. Внутри альянса в этом вопросе царит полная ясность,
– подчеркнул генсек.
Отдельно Марк Рютте прокомментировал возможность обсуждения членства Украины в НАТО в ходе переговоров с Россией.
Чтобы спекулировать на тему таких переговоров, сначала нужны сами переговоры,
– заявил генеральный секретарь НАТО.
Напомним, Рютте считает, маловероятно, что Украина сможет восстановить контроль над всеми оккупированными Россией территориями. По его мнению, война завершится дипломатическими переговорами и заключением мирного соглашения, которое может предусматривать компромисс. В то же время только президент Владимир Зеленский и его правительство могут решать, на какие условия согласится Украина.
Генеральный секретарь НАТО сообщил, что каждую неделю общается с Зеленским и восхищается украинским президентом. Также Рютте подчеркнул важность рабочих отношений между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Даже после завершения боевых действий у России останется многочисленная армия, а США будут по-прежнему играть важную роль в обороне Европы. Кроме того, Рютте напомнил Зеленскому о незаменимости американской военной помощи для Украины, но отказался оценивать договоренности Трампа и Путина относительно импорта российского дизельного топлива.