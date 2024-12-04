Сибига заявил, что Украина не отказывается от соглашений по безопасности, потому что они не являются альтернативой НАТО

Украина настаивает, что единственным приемлемым форматом гарантий безопасности является полноценное членство в НАТО. При этом это не противоречит действующим соглашениям с международными партнерами.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время встречи министров стран-членов НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Какие соглашения приемлемы для Украины

Сибига отметил, что двусторонние соглашения с партнерами играют важную роль в достижении главной цели – вступления Украины в Североатлантический альянс.

Эти соглашения усиливают нас на пути в НАТО, в каждом соглашении это отмечается,

– заявил министр.

Министр также вспомнил, что Министерство иностранных дел ранее обнародовало официальную позицию, которая отвергает любые альтернативы членству в НАТО в виде гарантий безопасности. В то же время, соглашения по безопасности не подпадают под это определение.

"Никакая это не альтернатива. Это дорога (к вступлению)... это инструмент и элемент усиления как помощи Украине сейчас, так и на нашем пути к НАТО", – пояснил Сибига.

Ранее МИД Украины в своем заявлении подчеркнул, что любые гарантии безопасности, которые рассматриваются как заменители членства в НАТО, являются неприемлемыми для Украины.