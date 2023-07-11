Сейчас Украина гораздо ближе: чем отличается решение НАТО от предыдущего, в 2008 году
Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина гораздо ближе к вступлению в НАТО, чем в 2008 году. Он объяснил, чем отличаются решения Североатлантического союза от предыдущих.
Об этом генеральный секретарь НАТО заявил во время пресс-конференции на саммите в Вильнюсе. Столтенберг сообщил, что в настоящее время Украину к присоединению приближает и предоставление западной техники от партнеров, сообщает 24 Канал.
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Что изменилось с 2008 года
Одна из журналисток на пресс-конференции спросила, чем отличаются новые заявления НАТО по Украине, ведь в 2008 году уже звучали слова, что Украина станет членом Альянса в будущем.
Столтенберг заявил, что в 2008 году говорилось о Плане действий по членству. И с тех пор на каждом саммите Североатлантического союза страны-члены говорили, что нужно придерживаться этого ПДЧ. В настоящее время НАТО устранило это требование.
Это значительное отличие от того, что было определено в 2008 году. Также был обеспечен процесс принятия решения, потому что это было не совсем очевидным решением. Я очень благодарен, что партнеры согласовали этот процесс. Когда с мая мы начинали это обсуждение, я очень рад, что союзники согласились устранить этот ПДЧ.
– подчеркнул Столтенберг.
Еще одним отличием генсек НАТО называет программу приближения Украины к стандартам Североатлантического союза. Кроме прочего, Украина получает западную технику, также приближающую членство. Однако для вступления нужно больше обратить внимание на:
- борьбу с коррупцией;
- реформы по модернизации институтов госуправления, включая сектор безопасности и обороны;
- совместимость со стандартами НАТО.
Также Столтенберг подчеркнул, что пока у Украины идет война, то о вступлении в НАТО не может быть и речи. Однако сейчас наша страна гораздо ближе к вступлению, чем в 2008 году.
Также отличие в том, что в 2008 году Украина была достаточно далеко от НАТО, а сейчас – она гораздо ближе,
– заявил генсек НАТО.