Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какое условие выдвинула Захарова

Российская пропагандистка настаивает на том, что Москве недостаточно просто не принимать Украину в НАТО. По ее словам, в Альянсе должны официально отказаться от обещания, которое дали в Бухаресте в 2008 году.

В противном случае эта проблема и в дальнейшем будет отравлять атмосферу на европейском континенте,

– заявила Захарова.

Справка. В 2008 году Германия и Франция заблокировали предоставление Украине плана действий по членству в НАТО, опасаясь эскалации со стороны России. Тогда нашему государству пообещали вступление в Альянс "когда-нибудь".

К слову, Владимир Зеленский еще во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля сообщил, что не откажется от членства Украины в НАТО. Президент подчеркнул важность сильных гарантий.