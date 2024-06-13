По ее словам, речь шла о том, что Украине нужно еще сделать определенную работу по соответствию критериям НАТО. Об этом Смит заявила на брифинге в среду, 12 июня.

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"Цель остается неизменной"

Постоянный представитель США при НАТО отметила, что позиция Байдена по принятию Украины в НАТО была довольно четкой.

"Он признает, как и все члены НАТО, что Альянс обязался принять Украину в Альянс в 2018 году, когда члены Альянса заявили, что Украина станет членом Альянса. Это было еще раз подтверждено на Вильнюсском саммите прошлого года, когда члены Альянса заявили, что будущее Украины в НАТО... Итак, изменений не произошло ни в НАТО, ни в США", – сказала она.

А слова президента США Джулиан Смит она объяснила тем, что Украине "нужно сделать определенную работу по соответствию критериям и внедрению реформ", которые необходимы для членства в Альянсе.

Украинцы сделали значительный шаг вперед в осуществлении целого ряда реформ, связанных с такими вещами, как прозрачность и подотчетность, а также борьба с коррупцией. Мы приветствуем эти усилия,

– отметила она.

Также Смит добавила, что союзники по НАТО тесно сотрудничают с Украиной для достижения дальнейшего прогресса. А значит, по ее словам, цель и обязательства остаются неизменными.

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