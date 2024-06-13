По ее словам, речь шла о том, что Украине нужно еще сделать определенную работу по соответствию критериям НАТО. Об этом Смит заявила на брифинге в среду, 12 июня.
Смотрите также Столтенберг заявил, что военная помощь Украине станет обязательной для стран НАТО
"Цель остается неизменной"
Постоянный представитель США при НАТО отметила, что позиция Байдена по принятию Украины в НАТО была довольно четкой.
"Он признает, как и все члены НАТО, что Альянс обязался принять Украину в Альянс в 2018 году, когда члены Альянса заявили, что Украина станет членом Альянса. Это было еще раз подтверждено на Вильнюсском саммите прошлого года, когда члены Альянса заявили, что будущее Украины в НАТО... Итак, изменений не произошло ни в НАТО, ни в США", – сказала она.
А слова президента США Джулиан Смит она объяснила тем, что Украине "нужно сделать определенную работу по соответствию критериям и внедрению реформ", которые необходимы для членства в Альянсе.
Украинцы сделали значительный шаг вперед в осуществлении целого ряда реформ, связанных с такими вещами, как прозрачность и подотчетность, а также борьба с коррупцией. Мы приветствуем эти усилия,
– отметила она.
Также Смит добавила, что союзники по НАТО тесно сотрудничают с Украиной для достижения дальнейшего прогресса. А значит, по ее словам, цель и обязательства остаются неизменными.
Как в Украине отреагировали на слова Байдена
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением Байдена о НАТО и Украине. Он заявил, что членство Украины в НАТО – это "историческая данность". По его словам, Украина вступит в Альянс, потому что в современном мире нельзя представить безопасность евроатлантического сообщества без Украины и украинского войска просто невозможно.
- Глава МИД рассказал, что наша страна сейчас максимально готовится к этому историческому моменту. Он считает, что когда этот момент наступит, то вступление Украины в Альянс должно занять недели, и ни в коем случае не месяцы или годы.
- О заявлении Байдена также высказался политтехнолог Михаил Шейтельман. Он считает, что в прошлом году мнение Байдена полностью отличалось. Вместе с тем, политтехнолог отметил, что недавние заявления Байдена сейчас никак не смогут повлиять на реальность, тем более во время войны вопрос членства Украины в Альянсе вообще не рассматривают, а Байден заговорил на эту тему только в контексте предстоящих выборов.