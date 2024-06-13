За її словами, йшлося про те, що Україні потрібно ще зробити певну роботу щодо відповідності критеріям НАТО. Про це Сміт заявила на брифінгу у середу, 12 червня.

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Альянс зобов'язався прийняти Україну в НАТО

Постійна представниця США при НАТО зазначила, що позиція Байдена щодо прийняття України до Альянсу була доволі чіткою.

"Він визнає, як і всі члени НАТО, що Альянс зобов’язався прийняти Україну в НАТО у 2018 році, коли заявили, що Україна стане членом Альянсу. Це було ще раз підтверджено на Вільнюському саміті минулого року (у 2023 році – 24 Канал), коли країни-члени НАТО заявили, що майбутнє України в Альянсі… Отже, змін не відбулося ні в НАТО, ні в США", – сказала вона.

А слова президента США Джуліан Сміт пояснила тим, що Україні "потрібно зробити певну роботу щодо відповідності критеріям і впровадження реформ", які необхідні для членства в Альянсі.

Українці зробили значний крок вперед у здійсненні цілого ряду реформ, пов’язаних із такими речами, як прозорість і підзвітність, а також боротьба з корупцією. Ми вітаємо ці зусилля,

– зазначила вона.

Також Сміт додала, що союзники по НАТО тісно співпрацюють з Україною для досягнення подальшого прогресу. А отже, за її словами, мета та зобов'язання залишаються незмінними.

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