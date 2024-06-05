Торік думка Байдена геть відрізнялась від тієї, яку він транслює зараз. Політтехнолог Михайло Шейтельман в етері 24 Каналу пояснив, чому це сталося.
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Байден змінив свою риторику
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що майбутнє вільної України можливе і поза НАТО. Хоч держсекретар США Ентоні Блінкен, під час свого візиту до Києва, говорив про протилежне.
Байден суперечить навіть сам собі. У липні 2023 року він повідомив, що Україна точно буде в НАТО, питання лише у часі. Теперішня його позиція прямо протилежна. Я не думаю, що це зміна політичної лінії щодо членства України, бо її просто немає. Її ніхто не сформував,
– наголосив Михайло Шейтельман.
Поки у Північноатлантичному альянсі говорять лише про те, що Україну не приймуть у НАТО під час війни. Але що буде з цією перспективою після завершення війни – ніхто не прогнозує.
"Байден розуміє, що у нього через 5 місяців у нього вибори. Йому треба зараз розгортати дискусію щодо про вступ України до НАТО, хоч практично це нічого не вирішує. Він же не до нас звертається, а до своїх виборців. Торік він звертався до нас, а зараз його цікавлять лише виборці", – зауважив Шейтельман.
Політтехнолог пояснив, що заяви Байдена зараз ніяк не впливають на реальність, адже зрештою, під час війни питання членства України у НАТО взагалі не розглядають.
Останні новини про Україну та НАТО
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нещодавно заявив, що спочатку Україні потрібно відбити російську навалу та "вижити". Лиш після того можна обговорювати перспективу вступу нашої країни до Північноатлантичного Альянсу.
- На щорічному саміті НАТО, який має відбутися вже цього липня, Україні мають запропонувати пакет допомоги, який стане "мостом для їхнього членства у НАТО". Мовиться про те, що у пакеті буде робота над визначенням нових ресурсів для України. Крім того, це буде сигнал для Кремля, що Альянс залишатиметься союзником України й надалі.
- Також відомо, що на саміті НАТО Сполучені Штати мають анонсувати певні новини щодо України та її майбутнього членства. Зокрема, пані посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що на саміті озвучать нові формулювання про прагнення України вступити до Альянсу.