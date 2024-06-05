В прошлом году мнение Байдена совершенно отличалась от той, которую он транслирует сейчас. Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала объяснил, почему это произошло.

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Байден изменил свою риторику

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что будущее свободной Украины возможно и вне НАТО. Хотя госсекретарь США Энтони Блинкен, во время своего визита в Киев, говорил об обратном.

Байден противоречит даже сам себе. В июле 2023 года он сообщил, что Украина точно будет в НАТО, вопрос только во времени. Нынешняя его позиция прямо противоположная. Я не думаю, что это изменение политической линии относительно членства Украины, потому что ее просто нет. Ее никто не сформировал,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Пока в Североатлантическом альянсе говорят лишь о том, что Украину не примут в НАТО во время войны. Но что будет с этой перспективой после завершения войны – никто не прогнозирует.

"Байден понимает, что у него через 5 месяцев у него выборы. Ему надо сейчас разворачивать дискуссию о вступлении Украины в НАТО, хоть практически это ничего не решает. Он же не к нам обращается, а к своим избирателям. В прошлом году он обращался к нам, а сейчас его интересуют только избиратели", – заметил Шейтельман.

Политтехнолог объяснил, что заявления Байдена сейчас никак не влияют на реальность, ведь в конце концов, во время войны вопрос членства Украины в НАТО вообще не рассматривают.

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