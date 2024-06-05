В прошлом году мнение Байдена совершенно отличалась от той, которую он транслирует сейчас. Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала объяснил, почему это произошло.
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Байден изменил свою риторику
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что будущее свободной Украины возможно и вне НАТО. Хотя госсекретарь США Энтони Блинкен, во время своего визита в Киев, говорил об обратном.
Байден противоречит даже сам себе. В июле 2023 года он сообщил, что Украина точно будет в НАТО, вопрос только во времени. Нынешняя его позиция прямо противоположная. Я не думаю, что это изменение политической линии относительно членства Украины, потому что ее просто нет. Ее никто не сформировал,
– подчеркнул Михаил Шейтельман.
Пока в Североатлантическом альянсе говорят лишь о том, что Украину не примут в НАТО во время войны. Но что будет с этой перспективой после завершения войны – никто не прогнозирует.
"Байден понимает, что у него через 5 месяцев у него выборы. Ему надо сейчас разворачивать дискуссию о вступлении Украины в НАТО, хоть практически это ничего не решает. Он же не к нам обращается, а к своим избирателям. В прошлом году он обращался к нам, а сейчас его интересуют только избиратели", – заметил Шейтельман.
Политтехнолог объяснил, что заявления Байдена сейчас никак не влияют на реальность, ведь в конце концов, во время войны вопрос членства Украины в НАТО вообще не рассматривают.
Последние новости об Украине и НАТО
- Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский недавно заявил, что сначала Украине нужно отразить российское нашествие и "выжить". Только после этого можно обсуждать перспективу вступления нашей страны в Североатлантический Альянс.
- На ежегодном саммите НАТО, который должен состояться уже в июле этого года, Украине должны предложить пакет помощи, который станет "мостом для их членства в НАТО". Говорится о том, что в пакете будет работа над определением новых ресурсов для Украины. Кроме того, это будет сигнал для Кремля, что Альянс будет оставаться союзником Украины и в дальнейшем.
- Также известно, что на саммите НАТО Соединенные Штаты должны анонсировать определенные новости относительно Украины и ее будущего членства. В частности, госпожа посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что на саммите озвучат новые формулировки о стремлении Украины вступить в Альянс.