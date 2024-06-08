Нагадаємо, 4 червня Джо Байден заявив, що Україні необов'язково вступати в НАТО. На його думку, мир – це гарантія того, що Росія ніколи не окупує Україну. Американський президент не готовий підтримати "НАТОвізацію України".

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Як Кулеба прокоментував заяву Байдена про НАТО

Щодо членства України в НАТО я переконаний, що це історична даність. Україна буде в Альянсі, бо в сучасному світі уявити безпеку євроатлантичної спільноти без України та нашого війська просто неможливо. Подобається це комусь чи ні, такою є реальність,

– відповів міністр.

Глава МЗС підкреслив, що вступ України в НАТО – це питання вікна можливостей. Держава зараз максимально готується до цього історичного моменту. Кулеба висловив упевненість: коли цей момент нарешті настане, вступ України в Альянс "має зайняти лічені тижні, а не місяці чи роки".

Водночас він подякував Байдену та сказав, що президент США беззаперечно підтримує Україну.

"Я переконаний, що він щиро прагне перемоги України над російською агресією", – підсумував очільник Міністерства закордонних справ.

В Україні заяву Байдена про НАТО назвали суперечливою

Політологи помітили, що лідер США суперечить сам собі, бо торік він говорив геть інше. Імовірно, зараз він звертається до своїх виборців. Але насправді ці заяви ні на що не впливають, адже під час війни питання членства України у НАТО взагалі не розглядають.