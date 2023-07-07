Об этом 24 Каналу сказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, такое присоединение к организации регламентирует 10 статья Вашингтонского договора.

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"Присоединение к НАТО, прежде всего, регламентируется 10 статьей Вашингтонского договора. Страны Альянса могут вместе пригласить новую страну-члена, если будут убеждены в укреплении дальнейшей безопасности", – отметил Чаленко.

Что такое Вашингтонский договор?

Это учредительный документ НАТО, заключенный 4 апреля 1949 года в Вашингтоне.

По 10 статье, стороны могут по единодушному согласию пригласить присоединиться к этому договору любое другое европейское государство, способное претворять в жизнь его принципы и способствовать безопасности в Североатлантическом регионе.

В настоящее время вступление Украины в НАТО поддерживают 22 страны-члена из 31.

Альянс может принять историческое решение

Если Альянс снова будет говорить об "открытых дверях" для Украины, но не сделает конкретных шагов, то он косвенно согласится с требованиями российского диктатора Владимира Путина.

"Альянс прямо сейчас может показать свою проактивную историческую роль, которая остановит эту полномасштабную войну и не даст ей повториться", – констатировал Чаленко.

Обратите внимание! Источники WSJ говорят, что сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО вроде бы не стоит. Однако западные партнеры предлагают Киеву модель безопасности по образцу Израиля, чтобы облегчить поставки оружия и технологий. Гарантами безопасности могут стать США, Великобритания, Франция и Германия.

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