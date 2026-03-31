Зеленский призвал Европу установить четкие сроки вступления Украины в ЕС: что говорит Каллас
- Президент Зеленский призывает ЕС установить конкретные сроки вступления Украины в блок, аргументируя это вкладом Украины в глобальную и европейскую стабильность.
- Высокая представительница ЕС Кая Каллас отметила, что не может назвать конкретную дату вступления, но выразила желание, чтобы Украина вскоре присоединилась к ЕС.
Украинский президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз установить конкретные сроки вступления в блок. Киев готов к открытию переговорных кластеров по этому вопросу.
Об этом он заявил во время выступления на неформальном заседании министров иностранных дел "Украина – ЕС", обращаясь к союзникам, пишет 24 Канал.
Как Зеленский аргументировал необходимость вступления?
Президент отметил, что страны Персидского залива видят Украину частью Европы, и ее вклад в глобальную стабильность и стабильность на Ближнем Востоке также рассматривают как вклад европейского континента.
Тогда почему в некоторых ключевых вопросах Украина все еще ограничена как часть Европы? Членство Украины в ЕС – это гарантия безопасности: для нас и Европы. Наш потенциал – человеческий, технологический, военный – это потенциал Европы,
– сказал он.
По мнению Владимира Зеленского, именно поэтому Россия пытается помешать возможному членству Украины в Европейском Союзе, хотя Киев уже готов к открытию кластеров в переговорах по вступлению.
"Ключ к остановке усилий России – установление четкой даты вступления Украины. Четкая дата – это гарантия того, что Россия потерпит поражение, а мы добьемся успеха. Пожалуйста, давайте сделаем это", – заявил он европейским министрам.
Что говорят в ЕС?
Высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас сообщила, что не может назвать конкретной даты вступления, поскольку вопрос членства зависит от работы обеих сторон.
Я не могу назвать конкретную дату, но, безусловно, это мой интерес, мое желание, чтобы Украина вскоре присоединилась к Европейскому Союзу,
– сказала она.
В то же время на пресс-конференции с Андреем Сибигой она сообщила о выделении нового финансового транша для Украины в размере 80 миллионов евро, которые союзники предоставят из доходов от замороженных активов России.
На каком этапе вступление в ЕС?
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос недавно заявила, что Украина не сможет стать членом Европейского Союза до 1 января 2027 года из-за необходимости достижения мира и проведения реформ.
К слову, представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заверил, что возможное вступление Исландии или Норвегии в ЕС не повлияет на евроинтеграцию Украины, отвергнув предположение о связи между процессами вступления других стран.
Politico писало, что часть правительств ЕС сомневается в стабильности демократических институтов в странах-кандидатах, поэтому Исландия и Норвегия с устоявшимися демократиями имеют больше шансов на быстрое присоединение.