Зеленский призвал Европу установить четкие сроки вступления Украины в ЕС: что говорит Каллас

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз установить конкретные сроки вступления в блок. Киев готов к открытию переговорных кластеров по этому вопросу.

Об этом он заявил во время выступления на неформальном заседании министров иностранных дел "Украина – ЕС", обращаясь к союзникам, пишет 24 Канал.

Как Зеленский аргументировал необходимость вступления?

Президент отметил, что страны Персидского залива видят Украину частью Европы, и ее вклад в глобальную стабильность и стабильность на Ближнем Востоке также рассматривают как вклад европейского континента.

Тогда почему в некоторых ключевых вопросах Украина все еще ограничена как часть Европы? Членство Украины в ЕС – это гарантия безопасности: для нас и Европы. Наш потенциал – человеческий, технологический, военный – это потенциал Европы,

– сказал он.

По мнению Владимира Зеленского, именно поэтому Россия пытается помешать возможному членству Украины в Европейском Союзе, хотя Киев уже готов к открытию кластеров в переговорах по вступлению.

"Ключ к остановке усилий России – установление четкой даты вступления Украины. Четкая дата – это гарантия того, что Россия потерпит поражение, а мы добьемся успеха. Пожалуйста, давайте сделаем это", – заявил он европейским министрам.

Что говорят в ЕС?

Высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас сообщила, что не может назвать конкретной даты вступления, поскольку вопрос членства зависит от работы обеих сторон.

Я не могу назвать конкретную дату, но, безусловно, это мой интерес, мое желание, чтобы Украина вскоре присоединилась к Европейскому Союзу,

– сказала она.

В то же время на пресс-конференции с Андреем Сибигой она сообщила о выделении нового финансового транша для Украины в размере 80 миллионов евро, которые союзники предоставят из доходов от замороженных активов России.

На каком этапе вступление в ЕС?