Вступление в НАТО не должно быть главной целью: политический эксперт объяснил, что нужно Украине

Украина должна меняться изнутри и становиться сильной. Это станет предпосылкой для вступления не только в НАТО.

Такое мнение высказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала. Он также отметил, что Украине неоднократно отказывали в поставках необходимого вооружения, впрочем она все-таки его получила. Так же вступление в НАТО не является невозможным.

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"Наша задача – не сделать членство в НАТО целью всего нашего существования. Наша задача – сделать так, чтобы все НАТО и все военные блоки мира сами хотели видеть нас в своих рядах. Чтобы мы были настолько мощными внутренне и субъектно, что все боялись даже смотреть в нашу сторону, потому что мы – крутая украинская нация", – сказал Андрей Городницкий.

Что Украина прежде всего должна изменить

Он добавил, что страну надо менять изнутри. Прежде всего, чтобы иметь субъектность, нужно изменить экономику и уничтожить коррупцию. Надо сделать так, чтобы украинцы между собой не ссорились, а Россия не могла на этом спекулировать.

Раньше противопоставляли Восток и Запад, сейчас ситуация немного изменилась, но найдутся новые линии разделения. Поэтому нам важно сохранить Украину изнутри. Если мы ее сохраним и разовьем до такой мощи, что сможем самостоятельно противостоять России, то проблем вообще не будет. Тогда нам и НАТО не понадобится,

– сказал Городницкий.

Он добавил, что в Украине уже были случаи, когда она легко упускала возможности, а потом дорого за это платила. Например, когда отдавала вооружение по Будапештскому меморандуму, держалась внеблокового статуса.

Интересно! 14 марта генерального секретаря НАТО Марка Рютте спросили, снят ли вопрос вступления Украины в Альянс. Его ответ оказался довольно необычным – он лишь коротко ответил: "угу".

"И долго, извините меня, как щенки, держались за эту "кость". А нам говорили: "Вы глупые, Боже мой, чего они слушаются? Мы им рассказали какую-то историю, они подписали какие-то бумажки – и сидят, держатся за внеблоковый статус". Вот это абсурд. Нам постоянно пытались что-то навязать", – сказал Городницкий.

Он добавил, что украинцы сейчас должны продвигать свою субъектность на международной арене.