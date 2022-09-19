ВСУ уничтожают вражеские склады и технику оккупантов, отразили 4 атаки врага: ситуация на фронте

Украинские защитники продолжают поражать вражеские склады и технику россиян, а также отражать атаки и наступление на поле боя.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал вечернюю сводку о ситуации на фронте на всех направлениях.

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Отмечают, что враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, а на отдельных направлениях проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.

Угроза ракетных обстрелов

За сутки россияне нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 24 населённых пунктов. В частности, это Северск, Краматорск, Серебрянка, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Авдеевка, Новомихайловка, Степное, Запорожье, Николаев, Александровка, Ольговское, Сухой Ставок, Миролюбовка и Петровка.

На других направлениях противник оказывает огневое влияние из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Николаевка Черниговской области;

направлении – в районе населенного пункта Николаевка Черниговской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Гоптовка, Гурьев, Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Каменка, Стрелечье, Глубокое, Купянск и Голубовка;

направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Гоптовка, Гурьев, Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Каменка, Стрелечье, Глубокое, Купянск и Голубовка; на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка, Белогоровка, Сосновое, Николаевка, Богородичное, Пришиб и Григоровка;

направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка, Белогоровка, Сосновое, Николаевка, Богородичное, Пришиб и Григоровка; на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Александрополь, Юрьевка, Розовка, Зайцево и Яковлевка;

направлении – Северск, Верхнекаменское, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Александрополь, Юрьевка, Розовка, Зайцево и Яковлевка; на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Авдеевка, Семеновка, Опытное, Карловка и Первомайское;

направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Авдеевка, Семеновка, Опытное, Карловка и Первомайское; на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пречистовка, Новомайорское, Мирное, Дорожнянка, Новое, Свободное Поле, Степное, Малая Токмачка, Новояковловка, Червоное, Зализнычное, Малиновка, Павловка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Новополь и Времевка;

и Запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пречистовка, Новомайорское, Мирное, Дорожнянка, Новое, Свободное Поле, Степное, Малая Токмачка, Новояковловка, Червоное, Зализнычное, Малиновка, Павловка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Новополь и Времевка; на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневого поражения потерпели более 30 населенных пунктов. Среди них Снигиревка, Широкое, Благодатовка, Нововознесенское, Сухой Ставок, Миролюбовка и Ольгино.

В Генштабе также сообщили, что за сутки ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево.

Уничтоженные склады и опорные пункты оккупантов

В то же время авиация Сил обороны поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, одну позицию зенитного ракетного комплекса и один склад боеприпасов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БпЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 5 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также по 3 складам боеприпасов оккупантов. Общие потери врага уточняются.

В Запорожской области украинскими военными были уничтожены 10 артиллерийских систем, 5 единиц военной техники и личный состав противника. Более 100 военнослужащих получили ранения.

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