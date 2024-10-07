Аж начал плавиться асфальт: Бариев рассказал о последствиях взрывов в Феодосии

ВСУ в ночь на 7 октября атаковали Крым. Под поражением оказалась нефтебаза в Феодосии. Там долго раздавались мощные взрывы.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что по всей территории временно оккупированного Крыма было неспокойно. Силы обороны совершили две волны атак.

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Взрывы в Феодосии

Эскендер Бариев отметил, что по данным местных жителей, все дороги, которые ведут из Феодосии в Керчь, полностью перекрыты. Их охраняют россияне.

Есть информация, что взрывы на нефтебазе продолжались очень долго. Кроме того, в радиусе 100 метров вокруг места происшествия начал плавиться асфальт из-за большой температуры возгорания,

– сказал член Меджлиса крымскотатарского народа.

Он пояснил, что это было обусловлено масштабным пожаром, ведь температура там достигала более 100 градусов Цельсия.

К теме. В результате атаки по нефтебазе в Феодосии повреждены 5 резервуаров с топливом, двое из них полностью разрушены. Известно, что это уже не первый удар, ведь ВСУ атаковали ее еще в марте 2024 года.

Эскендер Бариев добавил, что российская пропаганда умалчивает реальные последствия атаки ВСУ во временно оккупированном Крыму.