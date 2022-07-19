Контрнаступление на Херсонщине есть, но оно происходит в условиях тишины, – спикер ОК "Юг"

Наши герои уверенно продвигаются в направлении Херсона. Впрочем, делать преждевременные громкие заявления об успехах никто не собирается.

Наши герои делают все возможное, чтобы как можно скорее освободить Украину от российских оккупантов. Для безопасности наших защитников и защитниц планы и ситуация не обсуждаются.

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Как проходит контрнаступление

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила о том, что враг продолжает оказывать сопротивление на временно оккупированных территориях. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По всей линии столкновения российские оккупанты продолжают вести активные обстрелы украинских городов. О прицельном огне речь не идет, враг просто пытается нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре и жертв гражданскому населению.

Что касается контрнаступления, то оно продолжается и проходит успешно. Вместе с тем следует понимать, что военная операция продолжается, поэтому громких заявлений до ее завершения никто делать не будет.

Когда результаты этого заслуживают – мы информируем об этом обществе. То, что происходит сейчас, вы можете наблюдать и делать свои выводы. У нас есть сила, мощность, тактика действий и продуманная стратегия. А то, как оно будет реализовано, пусть врага удивит,

– сказала Гуменюк.

Усиление полицейского контроля в Херсонской области

Вместе с попытками удержать позиции российские оккупанты пытаются преодолеть яростное сопротивление мирного населения. Наши разведчики показали "распоряжение" об усилении контроля за мирными жителями.

Оккупационная "власть" усиливает контроль / Фото ГУР МО

Данный "документ" запрещает "дискредитацию россии", препятствование работе "избирательных участков" и призывы против оккупантов. За нарушение комендантского часа оккупанты угрожают расстрелом на месте. Кроме того, в "распоряжении" говорится, что оккупанты по собственному усмотрению могут проводить обыски.

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