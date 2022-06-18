ВСУ беспощадно бьют по оккупантам из американских гаубиц М777: красноречивые кадры

Соединенные Штаты Америки передали Украине около сотни гаубиц М-777. Многие уже показали свою силу в бою с русскими оккупантами.

ВСУ избивают по оккупантам из американских гаубиц М777

Эта артиллерия может накрыть более тысячи квадратных километров. Применение одного из таких показали в Группировке Объединенных сил. На кадрах видно, как украинские военные совершают свою работу – отвергают оккупантов с нашей земли.

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Так, операции именно по этой гаубице М777 выполняют воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Они беспощадно уничтожают российские оккупационные войска по технике, предоставленной США.

Преимущественно нашими целями являются артиллерийские подразделения россиян, прикрывающие нашу пехоту. Не брезгуем и другой боевой техникой, наносим огненное поражение и по живой силе противника. Мы не перебираем. Нам дают цель – и наше задание ее уничтожить!

– говорит "Злой", командир одного из подразделений, выполняющий боевые задания на Бахмутском направлении Донетчины.

Ребята бригады говорят, что 155мм гаубицы М-777 – это грозная сила, высокая маневренность и мощная мощь. Враг постоянно охотится за ними и не жалеет для поражения ни ракет, ни снарядов. Но чтобы противник не делал, – мимо.

Как украинские защитники уничтожают россиян из гаубиц М777 / Фото из фейсбука Группировка Объединенных сил

Актуальные потери врага

Воины Вооруженных Сил Украины делают все, чтобы выбросить российского врага из нашей земли. Так, с 24 февраля ВСУ удалось уничтожить 33 350 российских захватчиков. Также ВСУ ликвидировали у врага многие техники:

танков – 1 465 (+9) единицы,

боевых бронированных машин – 3573 (+10) единиц,

артиллерийских систем – 739 (+5) единиц,

РСЗО – 233 (+0) единиц,

средств ПВО – 98 (+1) единиц,

самолетов – 216 (+1) единиц,

вертолетов – 180 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),

крылатых ракет – 129 (+0),

кораблей / катеров – 14 (+1) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17) единиц,

специальной техники – 55 (+0).

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подчеркнули, что наибольшие потери россияне понесли на Славянском направлении. ВСУ продолжают отражать атаки и наступление врага.

В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.

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