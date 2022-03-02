ВСУ в бою под Харьковом захватили сразу 6 новых российских танков, – Бутусов
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу 6 новых российских танков Т-80 БВМ.
Танки взяли из состава 200 мотострелковой бригады русской армии. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.
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Какие танки захватили
Танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами.
Очень приятно будет применять это по остаткам той самой несчастливой 200 бригады,
– подчеркнул журналист.
По словам Бутусова, танки прожорливы на топливо, но наши воины захватили еще и заправщик.
Захваченные танки / Фото Юрия Бутусова
ВСУ захватили российскую технику / Фото Юрия Бутусова
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