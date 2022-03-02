ВСУ в бою под Харьковом захватили сразу 6 новых российских танков, – Бутусов

Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу 6 новых российских танков Т-80 БВМ.

Танки взяли из состава 200 мотострелковой бригады русской армии. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

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Какие танки захватили

Танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами.

Очень приятно будет применять это по остаткам той самой несчастливой 200 бригады,

– подчеркнул журналист.

По словам Бутусова, танки прожорливы на топливо, но наши воины захватили еще и заправщик.

Захваченные танки / Фото Юрия Бутусова

ВСУ захватили российскую технику / Фото Юрия Бутусова

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