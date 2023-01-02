Оккупантам не будет куда бежать: военный аналитик допустил, как ВСУ освободят Крым

Генерал Бен Ходжес уверен, что Украина к осени сможет вернуть Крым. В определенных условиях россияне могут оказаться на полуострове в безвыходном положении.

Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По прогнозу бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, Крым удастся освободить в августе 2023 года.

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Американский генерал считает, что предоставление Украине высокоточного оружия ускорит процесс деоккупации полуострова. По словам Гетьмана, освобождение Крыма зависит не только от этого.

Как наступление ВСУ в Херсонской области поможет освободить Крым

Военный аналитик убежден, что большую роль в возвращении Крыма будет играть также наземное наступление ВСУ в Херсонской области.

Сейчас на левом берегу Днепра в Херсонской области находятся наименее боеспособные российские подразделения – это свежемобилизованные, не имеющие ни моральных, ни физических сил выдерживать эту войну. Туда даже приехали Росгвардия и кадыровцы, чтобы навести там порядок,

– сказал Гетман.

Он добавил, что на левобережье Днепра большое количество дезертиров и нет вообще никакой дисциплины. А свои самые боеспособные и дисциплинированные войска Россия отвела на другие направления, в частности на Восток Украины.

Алексей Гетьман предположил, как именно ВСУ освободят Крым: смотрите видео

У россиян не будет другого выхода, кроме как сдаться

Военный аналитик предположил, что ВСУ со временем могут воспользоваться слабостью российских войск на левобережье Херсонской области.

"Если соберем силы и средства, чтобы атаковать левобережье Херсонской области и продвинемся до Мариуполя, это станет большим шагом к освобождению Крыма", – сказал Гетьман.

Военный аналитик добавил, что также следует перекрыть пути поставки военной техники на полуостров. В частности, для этого нужно "добить" Крымский мост. Гетман отметил, что россияне боятся передвигаться по морю, поскольку опасаются ракет "Нептун" и "Гарпун", которые есть в Украине.

По большому счету, можно будет считать, что Крым окажется в окружении. Россияне быстро поймут, что у них нет другого выхода, как только сдаться. Ведь им даже убегать некуда – вокруг море,

– подчеркнул военный аналитик.

Дальнобойное оружие ускорит деоккупацию Крыма

Гетман предположил, что военно-политическое руководство Украины рассматривает именно такой сценарий.

"Вероятно, в Генштабе ВСУ все это просчитали. Мы ждем, когда будем полностью готовы, чтобы это сделать", – сказал военный аналитик.

Он добавил, что дальнобойное оружие поможет Украине в этом процессе.

Деоккупация Крыма: возможные сценарии