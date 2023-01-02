Оккупантам не будет куда бежать: военный аналитик допустил, как ВСУ освободят Крым
Генерал Бен Ходжес уверен, что Украина к осени сможет вернуть Крым. В определенных условиях россияне могут оказаться на полуострове в безвыходном положении.
Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По прогнозу бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, Крым удастся освободить в августе 2023 года.
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Американский генерал считает, что предоставление Украине высокоточного оружия ускорит процесс деоккупации полуострова. По словам Гетьмана, освобождение Крыма зависит не только от этого.
Как наступление ВСУ в Херсонской области поможет освободить Крым
Военный аналитик убежден, что большую роль в возвращении Крыма будет играть также наземное наступление ВСУ в Херсонской области.
Сейчас на левом берегу Днепра в Херсонской области находятся наименее боеспособные российские подразделения – это свежемобилизованные, не имеющие ни моральных, ни физических сил выдерживать эту войну. Туда даже приехали Росгвардия и кадыровцы, чтобы навести там порядок,
– сказал Гетман.
Он добавил, что на левобережье Днепра большое количество дезертиров и нет вообще никакой дисциплины. А свои самые боеспособные и дисциплинированные войска Россия отвела на другие направления, в частности на Восток Украины.
Алексей Гетьман предположил, как именно ВСУ освободят Крым: смотрите видео
У россиян не будет другого выхода, кроме как сдаться
Военный аналитик предположил, что ВСУ со временем могут воспользоваться слабостью российских войск на левобережье Херсонской области.
"Если соберем силы и средства, чтобы атаковать левобережье Херсонской области и продвинемся до Мариуполя, это станет большим шагом к освобождению Крыма", – сказал Гетьман.
Военный аналитик добавил, что также следует перекрыть пути поставки военной техники на полуостров. В частности, для этого нужно "добить" Крымский мост. Гетман отметил, что россияне боятся передвигаться по морю, поскольку опасаются ракет "Нептун" и "Гарпун", которые есть в Украине.
По большому счету, можно будет считать, что Крым окажется в окружении. Россияне быстро поймут, что у них нет другого выхода, как только сдаться. Ведь им даже убегать некуда – вокруг море,
– подчеркнул военный аналитик.
Дальнобойное оружие ускорит деоккупацию Крыма
Гетман предположил, что военно-политическое руководство Украины рассматривает именно такой сценарий.
"Вероятно, в Генштабе ВСУ все это просчитали. Мы ждем, когда будем полностью готовы, чтобы это сделать", – сказал военный аналитик.
Он добавил, что дальнобойное оружие поможет Украине в этом процессе.
Деоккупация Крыма: возможные сценарии
- Временно оккупированный полуостров является ключом к разрешению военного конфликта с Россией. В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что Украина вернет Крым, если продвинется вглубь фронта.
- По словам Залужного, чтобы добраться до границ Крыма, ВСУ нужно преодолеть расстояние в 84 километра до Мелитополя. Оттуда украинские военные уже могут обстреливать Крымский перешеек. Но это возможно, только если Украина получит соответствующие ресурсы от западных партнеров.
- Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отметил, что Крым вернут комбинированным путем – и силой, и дипломатией. А украинские подразделения зайдут туда с оружием в руках.