Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, помешать этому не сможет российский человеческий ресурс, призванный в случае новой волны мобилизации.

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Как ВСУ будут освобождать Луганщину

Коваленко отметил, что россияне будут долго стоять за Старобельск, ведь это очень важный логистический узел в Луганской области. До него у оккупантов фактически нет полноценных линий обороны и именно у этого города они уже начинают их формировать.

Следовательно, мы можем рассматривать освобождение Луганщины в 2 этапа. Первый этап – это освобождение Сватового – Кременной, освобождение тысяч квадратных километров именно к Старобельску. А потом начинается следующий этап,

– заявил военно-политический обозреватель.

По его словам, подготовительная часть второго этапа будет длиться примерно 2 – 3 месяца, возможно, чуть больше, поскольку все зависит от того, какое давление мы сможем оказывать на эти вражеские локации.

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Повлияет ли на это новая волна мобилизации в России

Военно-политический обозреватель считает, что объявление в России новой волны мобилизации никак не повлияет на ситуацию на фронте. Пехотный потенциал ведь ничего не решает в современных войнах.

Мы видим, как батальонно-тактическую группу уничтожают фактически за минуты: была – и нет. Макеевка передала поздравление с Новым годом российским оккупантам,

– подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что сейчас можно говорить о том, что Россия использует исключительно человеческий ресурс, чтобы затыкать дыры там, где ей не хватает техники, артиллерии и боекомплекта. А пехота сейчас ничего не решает, когда у противоположной стороны есть и артиллерия, и техника.

Поэтому, резюмировал Коваленко, мобилизация только увеличит количество убитых россиян. Ведь месяц от месяца фиксируется рекорд по уничтоженным оккупантам. Это происходит из-за некачественного, непрофессионального ресурса, поступающего из России, а также из-за его плохого оснащения и технического обеспечения.

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