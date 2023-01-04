Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, помешать этому не сможет российский человеческий ресурс, призванный в случае новой волны мобилизации.
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Как ВСУ будут освобождать Луганщину
Коваленко отметил, что россияне будут долго стоять за Старобельск, ведь это очень важный логистический узел в Луганской области. До него у оккупантов фактически нет полноценных линий обороны и именно у этого города они уже начинают их формировать.
Следовательно, мы можем рассматривать освобождение Луганщины в 2 этапа. Первый этап – это освобождение Сватового – Кременной, освобождение тысяч квадратных километров именно к Старобельску. А потом начинается следующий этап,
– заявил военно-политический обозреватель.
По его словам, подготовительная часть второго этапа будет длиться примерно 2 – 3 месяца, возможно, чуть больше, поскольку все зависит от того, какое давление мы сможем оказывать на эти вражеские локации.
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Повлияет ли на это новая волна мобилизации в России
Военно-политический обозреватель считает, что объявление в России новой волны мобилизации никак не повлияет на ситуацию на фронте. Пехотный потенциал ведь ничего не решает в современных войнах.
Мы видим, как батальонно-тактическую группу уничтожают фактически за минуты: была – и нет. Макеевка передала поздравление с Новым годом российским оккупантам,
– подчеркнул Коваленко.
Он отметил, что сейчас можно говорить о том, что Россия использует исключительно человеческий ресурс, чтобы затыкать дыры там, где ей не хватает техники, артиллерии и боекомплекта. А пехота сейчас ничего не решает, когда у противоположной стороны есть и артиллерия, и техника.
Поэтому, резюмировал Коваленко, мобилизация только увеличит количество убитых россиян. Ведь месяц от месяца фиксируется рекорд по уничтоженным оккупантам. Это происходит из-за некачественного, непрофессионального ресурса, поступающего из России, а также из-за его плохого оснащения и технического обеспечения.
Какая сейчас ситуация на фронте: главное
- В течение 2022 года Силы обороны Украины освободили 40% оккупированных от 24 февраля Россией территорий. Площадь деоккупированных территорий составляет почти 40 тысяч квадратных километров, что почти равно размеру Швейцарии, Нидерландов или Дании или двум Словениям или четырем Кипрам.
- Россия продолжает нести большие потери в циничной войне против Украины. Только за сутки 2 января наши воины уничтожили еще 750 оккупантов. Всего с 24 февраля 2022 года ВСУ уже ликвидировали 108 190 захватчиков.
- Министр обороны Украины Алексей Резников перед Новым годом обратился к военнообязанным жителям России. Он сообщил о том, что у россиян осталась примерно одна неделя относительного "выбора". Ведь в начале января российские власти планируют закрыть границы для мужчин, объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации.