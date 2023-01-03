Конечно, ликвидированных в разы больше – говорится о сотнях военных государства-агрессора. Генштаб сообщит точную цифру позже. Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
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Это яркий показатель виртуозной работы наших ракетных войск и артиллеристов на новейших западных системах,
– подчеркнул спикер Череватый.
Украинские военные очень быстро овладевают переданной техникой. Как отмечает спикер Восточной группировки ВСУ, если у нас будет доступ к наступательному вооружению – новейшим танкам, БМП, армейской авиации (вертолетам и истребителям) – именно это будет переломом в войне, а не то, сколько сможет мобилизовать Россия. Безусловно, стоит отметить мощную мотивированность украинцев.
"Видите, что с их мобилизованными происходит просто в один миг, когда у нас есть для этого необходимая сила", – резюмировал Сергей Череватый.
Последние потери врага
- "Вторая армия мира" продолжает нести большие потери в циничной войне, которую она развязала против Украины. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 750 оккупантов.
- По состоянию на 3 января ВСУ уже ликвидировали 108 190 захватчиков. Эти данные не окончательны, потому что производить подсчеты в условиях ожесточенных боев очень сложно.
- Российская армия теряет в Украине немало своей техники. С начала февраля украинские военные уничтожили: 3 036 танков, 6 100 боевых бронированных машин, 2 033 артиллерийских систем, 424 РСЗО, 214 средств ПВО, 283 самолета, 270 вертолетов, 1 839 БПЛА оперативно-тактического уровня, 4 735 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 181 единицу специальной техники.