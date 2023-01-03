Звичайно, ліквідованих в рази більше – мовиться про сотні військових держави-агресорки. Генштаб повідомить точну цифру згодом. Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

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Це яскравий показник віртуозної роботи наших ракетних військ та артилеристів на новітніх західних системах,

– підкреслив речник Череватий.

Українські військові дуже швидко опановують передану техніку. Як зауважує речник Східного угруповання ЗСУ, якщо в нас буде доступ до наступального озброєння – новітніх танків, БМП, армійської авіації (вертольотів та винищувачів) – саме це буде зламом у війні, а не те, скільки зможе мобілізувати Росія. Безумовно, варто відзначити й потужну мотивованість українців.

"Бачите, що з їхніми мобілізованими відбувається просто в одну мить, коли у нас є для цього необхідна потуга", – резюмував Сергій Череватий.

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