Часть региона ВСУ держат, – Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что вся Луганская область не оккупирована. Несмотря на заявления российских пропагандистов, небольшую часть до сих пор держат ВСУ.

Ситуация в регионе очень тяжелая. Однако по состоянию на 9 июля небольшая часть Луганщины до сих пор подконтрольна Украине.

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ВСУ до сих пор уничтожают оккупантов в Луганской области

Украинские защитники и защитницы до сих пор удерживают небольшую часть Луганской области.

Все, о чем несколько дней назад шойгу отчитался, что всю Луганскую область они уже захватили, это не является реальным фактом, потому что хоть небольшая часть, совсем небольшая, но часть Луганской области держится,

– констатировал Гайдай.

Он подчеркнул, что пока на той части воюют наши защитники и уничтожают как вражескую технику, так и солдат российской армии, можно сказать, что Луганщина держится и это не будет ложью для людей.

В частности, 8 июля в Луганской области ВСУ уничтожили много вражеских танков и складов с боеприпасами. Очень часто украинские воины уничтожают врага в тылу, а также их казармы с личным составом. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что оперативная пауза россиян обуславливается исключительно успехами ВСУ.

россия хочет провести в Луганской области референдум

Гайдай рассказал, что так называемая "лнр" хочет провести референдум, чтобы когда Украина получит достаточное количество оружия, оккупанты смогли заявить, что мы нападаем на российские земли и объявить мобилизацию.

Отметим, что оборону Луганской области сейчас держит поселок Верхнекаменка. В целом, по словам Гайдая, россияне медленно продвигались по региону. За более чем 4 месяца им удалось пройти всего 30 километров Луганщины. При этом потери враг понес колоссальные.

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