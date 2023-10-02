Фотографиями этих убийственных секс-игрушек поделился глава Офиса Президента Андрей Ермак. Мы уже видим выражение лица россиян, когда им на голову начинают падать секс-игрушки с головой Путина.

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Пилоты FPV-камикадзе с юмором. Разбирайте на мемы,

– призвал Андрей Ермак.

FPV-дроны – беспилотники, оснащенные функцией "вид от первого лица" (First Person View – сокращено FPV – 24 Канал). Собственно, FPV – функция, позволяющая передавать видео в реальном времени.

Наши же военные активно используют такой тип дронов, чтобы наносить удары по врагу. Собственно, с помощью возможности "видеть от первого лица" можно сбрасывать на врагов взрывчатку.

В нашем случае – фаллоимитаторы с головой Путина. На фото можно увидеть, что к их основанию прикреплены металлические предметы. Собственно, они будут разлетаться при взрыве, нанося немалый ущерб врагу.



На головы оккупантам будут падать фаллоимитаторы с Путиным / Фото с телеграма Ермака



На головы оккупантам будут падать фаллоимитаторы с Путиным / Фото с телеграма Ермака

Поскольку мы подвели к потерям врага, то не лишним будет рассказать, скольких оккупантов уже удалось ликвидировать. Обратим внимание, что точные цифры могут быть выше, ведь сложно вести подсчет в зонах активных боевых действий.

Потери врага продолжают расти