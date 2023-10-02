Світлинами цих убивчих секс-іграшок поділився глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Ми вже бачимо вираз обличчя росіян, коли їм на голову починають падати секс-іграшки з головою Путіна.
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ЗСУ б'ють по росіянах гумовими Путінами
Пілоти FPV-камікадзе з гумором. Розбирайте на меми,
– закликав Андрій Єрмак.
FPV-дрони – безпілотники, оснащені функцією "вид від першої особи" (First Person View – скорочено FPV – 24 Канал). Власне, FPV – функція, яка дозволяє передавати відео в реальному часі.
Наші ж військові активно використовують такий тип дронів, щоб завдавати ударів по ворогові. Власне, за допомогою можливості "бачити від першої особи" можна скидати на ворогів вибухівку.
У нашому випадку – фалоімітатори з головою Путіна. На фото можна побачити, що до їхньої основи прикріплені металеві предмети. Власне, вони розлітатимуться під час вибуху, завдаючи чималих збитків ворогові.
На голови окупантам падатимуть фалоімітатори з Путіним / Фото з телеграма Єрмака
На голови окупантам падатимуть фалоімітатори з Путіним / Фото з телеграма Єрмака
Оскільки ми підвели до втрат ворога, то не зайвим буде розповісти, скількох окупантів уже вдалося ліквідувати. Звернімо увагу, що точні цифри можуть бути вищими, адже складно вести підрахунок у зонах ведення активних бойових дій.
Втрати ворога продовжують рости
- Лиш за минулу добу нашим військовим вдалося знищити 510 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення – 279 080 бійців так званої "другої армії світу".
- Також на брухт перетворили 4 717 танків, 9 000 бойових броньованих машин, 6 525 артилерійських систем, 801 одиницю РСЗВ, 540 засобів ППО.
- А ще вороже військо збідніло на 316 літаків, 316 гелікоптерів, 5 061 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 529 крилатих ракет, 20 суден, 1 підводний човен, 8 909 автомобілів і автоцистерн, а також 938 одиниць спеціальної техніки.
- Крім того, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах скупчення живої сили, озброєння та техніки. А підрозділи ракетних військ уразили ЗРК, пункт управління, склад боєприпасів і 16 артилерійських засобів.